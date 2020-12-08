بيان مهم من التعليم لطلاب الصف الأول الثانوي

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تبدأ الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠، وسيتم إرسال"كلمة المرور واسم المستخدم" للطالب على البريد الإلكتروني بدءًا من يوم السبت ١٢ ديسمبر ٢٠٢٠.



كما سيتم الإعلان عن موقع إلكتروني للاستعلام لمن لم تصله كلمة المرور، بالإضافة إلى مركز للدعم الفني على الهاتف والواتس أب.



يهدف الامتحان التدريبي إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.

