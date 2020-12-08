انتعاش خزينة الزمالك بـ40 مليون جنيه

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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انتعشت خزينة نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية بمبلغ 40 مليون جنيه، وهي قيمة مستحقات الزمالك لدى الشركة الراعية من الموسم الماضي.

وأرسلت الشركة الراعية مندوباً لنادي الزمالك، لاستلام المبلغ المتبقى من حق الرعاية ومقدرة بمبلغ 40 مليون جنيه، حيث تم دفع المبلغ "كاش" وتم وإرسال المندوب لدى خزينة الزمالك لإنهاء الإجراءات.

ويوجه الزمالك أزمة مالية عقب رحيل مجلس مرتضى منصور، حيث هناك أكثر من أزمة أبرزهم ملف تجديد التعاقد مع عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم الدولي التونسي فرجاني ساسي ، ويوسف أوباما و المغربي أشرف بن شرقي بجانب تعديل القيمة المالية لبعض من لاعبي الفريق مثل أحمد السيد "زيزو" .

وفي سياق أخر، حرص الدكتور أشرف صبحي على عقد جلسة طارئة مع أيمن يونس وفاروق جعفر وعدد من أفراد لجنة الكرة التي أعُلن عنهم أمس بشكل رسمي،  لتوفير كافة احتياجات الفريق الكروي الأول قبل انطلاق الموسم الجديد من مسابقة بطولة الدوري.

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