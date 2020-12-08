مى سليم تستعرض إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائى

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها ومتابعيها بـ فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "سليم" في الفيديو وهى تستعرض إطلالتها من مهرجان القاهرة السينمائى بفستان أحمر، ونال الفيديو اعجاب العديد من متابعها.

يذكر أن مي سليم تشارك في مسلسل "خيط حرير" بطولة الفنانة مى عز الدين وكل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنا مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.

بالإضافة إلى دورها بمسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

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