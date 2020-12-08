غدا في مهرجان القاهرة.. عرض سجادة حمراء للفيلم البريطاني "التيه" بحضور بطله أمير المصري"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يقيم مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة من مساء غداً الأربعاء عرض سجادة حمراء للفيلم البريطاني "التيه" للمخرج بن شاروك بحضور بطله الفنان أمير المصري؛ وذلك في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.



الفيلم يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه حول «عمــر» عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة اســكتلندية بعيــدة ينتظــر البــت في طلــب اللجــوء الســياسي الــذي قدمــه، ومعــه مجموعــة ممــن ينتظــرون الأمــل مثلــه.


رغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع. طــرح ســينمائي متميــز عــلى مســتوى المضمــون والبنــاء الدرامــي ومتفــوق عــلى المســتوى التقنــي في التصويــر والمونتــاج والأداء التمثيــلي مــن جانــب الجميــع، ســواء مســئولي معســكر العــزل أو اللاجئــين.

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