لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها بـ عدة صور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام".


حيث ظهرت "الخميسي" في الصورة ترتدي بالطوا باللون الأسود ونظارة شمية، ونالت الصورة اعجاب العديد من متابعيها.


يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب. 


"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.


يذكر أن احدث أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

أخبار تهمك

انتعاش خزينة الزمالك بـ40 مليون جنيه

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعة

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 4 ساعات

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

منذ ساعتين و 35 دقيقة

5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ 18 دقيقة

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على قائمة برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

أحمد حسن يشير إلى أزمة مرتقبة داخل الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

06:05 م

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

06:31 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

05:33 م

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

02:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر