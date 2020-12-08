رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني تحمسوا بعد تصريحات الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني قبل مواجهة الليلة المرتقبة في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال كومان في تصريحات نقلها برنامج التشيرنجيتو الإسباني:"كريستيانو هو واحد من أفضل اللاعبين الذين يسجلون ويقاتلون ويظلون في النخبة، نحن نعلم أنه يمكن أن يؤذينا ولهذا السبب علينا الدفاع جيدًا والاستحواذ على الكرة".





واختتم كومان تصريحاته قائلًا:"إنه لأمر رائع أن نراهما في السنوات الماضة، لقد كانا الأفضل في آخر 15 عاماً، إنهما مختلفان، يسجلان أهدافًا لا تصدق، ويفوزان بالألقاب، أنا معجب بهما، لقد منحونا ليالٍ رائعة وآمل أن نتمتع بهما اليوم".





وأفاد البرنامج الإسباني بأن كريستيانو هادئ عقب الاستماع إلى كلمات كومان ويركز فقط على تقديم مباراة جيدة ضد برشلونة.





وأكد الصحفي خوسيه ألفاريز عبر البرنامج الإسباني أن ليونيل ميسي متحمس بعد كلمات كومان.



