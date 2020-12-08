رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني تحمسوا بعد تصريحات الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني قبل مواجهة الليلة المرتقبة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان في تصريحات نقلها برنامج التشيرنجيتو الإسباني:"كريستيانو هو واحد من أفضل اللاعبين الذين يسجلون ويقاتلون ويظلون في النخبة، نحن نعلم أنه يمكن أن يؤذينا ولهذا السبب علينا الدفاع جيدًا والاستحواذ على الكرة".

واختتم كومان تصريحاته قائلًا:"إنه لأمر رائع أن نراهما في السنوات الماضة، لقد كانا الأفضل في آخر 15 عاماً، إنهما مختلفان، يسجلان أهدافًا لا تصدق، ويفوزان بالألقاب، أنا معجب بهما، لقد منحونا ليالٍ رائعة وآمل أن نتمتع بهما اليوم".

وأفاد البرنامج الإسباني بأن كريستيانو هادئ عقب الاستماع إلى كلمات كومان ويركز فقط على تقديم مباراة جيدة ضد برشلونة.

وأكد الصحفي خوسيه ألفاريز عبر البرنامج الإسباني أن ليونيل ميسي متحمس بعد كلمات كومان.


 

أخبار تهمك

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ أقل من ساعة

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 6 ساعات

انتعاش خزينة الزمالك بـ40 مليون جنيه

منذ 40 دقيقة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على قائمة برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس بدوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

أحمد حسن يشير إلى أزمة مرتقبة داخل الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

منذ 43 دقيقة

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعة

5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

06:05 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

05:33 م

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

06:31 م

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

02:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر