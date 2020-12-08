غدا في مهرجان القاهرة.. عرض الفيلم الإيطالي "لا تكره"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثانية عشر من ظهر غداً الأربعاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الإيطالي "لا تكره "للمخرج ماورو مانشينى في عرضه الأول بأفريقيا ضمن عروض قسم البانوراما الدولية.


تدور أحداث الفيلم حول تساؤل؛ هل ينــدم جــراح وابــن لأحــد الناجــين مــن مذابــح «الهولوكوســت» عــلى تركــه رجــلا مصابــا في حــادث ســيارة ينــزف حتــى المــوت، دون القيــام نحــوه بواجبــه كطبيــب، لمجــرد أنــه وجــد شــعار الحــزب النــازي عــلى صــدره وهــو يربــط لــه جرحــه؟
رغــم أن العمل يقــوم عــلى سرد خطــي عــادي، ولا يأبــه كثــيرا لتركيبــات وألاعيــب الســيناريو، فــإنه يملــك قــدرة كبــيرة عــلى جــذب انتبــاه المشــاهد طــوال الوقــت باعتــماده عــلى الــصراع الــذي يعتمــل داخــل الطبيــب بعــد قــراره بعــدم إنقــاذ الرجــل النــازي، مــما يمــلأه شــعورا بالذنــب، ويجعلــه يتابــع أبنــاء الرجــل الثلاثــة في محاولــة ربمــا لتعويضهــم: ابنــة كــبرى، وابــن لــه ميــول نازيــة مثــل والــده، وابــن أصغــر، وبمــرور الوقــت، يكتشــف الجــراح أن الأمــور ليســت بالســهولة التــي يتخيلهــا.

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