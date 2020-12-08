أوائل المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا في العالم.. تعرف عليهم

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خلال الساعات الأخيرة، تلقى عدد من المواطنين البريطانيين لقاح فيروس كورونا، ضمن حملة بريطانيا لتلقيح المواطنين الأولى بأخذ اللقاح، نظرا لظروفهم الصحية.



أفادت وسائل إعلام بريطانية، أن المملكة المتحدة بدأت صباح الثلاثاء إعطاء لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الأكثر ضعفًا، لتصبح بذلك أول دولة غربية تنشر برنامج تلقيح واسع النطاق ضد فيروس كورونا المستجدّ.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا على مدار الساعات الأخيرة:



مارجريت كينان:

تلقت مارجريت كينان، السيدة البريطانية البالغة من العمر 90 عاما، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، لتعد بذلك السيدة الأولى فى العالم التى تتلقى لقاح فيروس كورونا.



ويليام شكسبير :

أصبح "ويليام شكسبير" والذي يُعرف بين أصدقائه باسم بيل بريطاني عمره 81 عامًا، ثاني شخص في العالم يتلقى لقاح فيروس كورونا في بريطانيا بمستشفى كوفنتري الجامعي هذا الصباح، وقالت متحدثة باسم مستشفيات جامعة "كوفنتري" و"وارويكشاير"، ليندا سكوت، إن شكسبير مريض في جناح الشيخوخة في مستشفى في مدينة كوفنتري البريطانية،



وكانت الأعمال الفنية لأحفاد شكسبير على مقربة منه أثناء تلقيه للحقنة، وبعد ذهابه لأخذ قسط من الراحة بعد فترة وجيزة، لذا تم إطلاق عليه اسم ويليام شكسبير.



معلم متقاعد وزوجته:

ومن جانبها، كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه سيحصل المعلم المتقاعد هارى شوكلا 87 عامًا، وزوجته رانجان 83 عامًا، على حقنة فايزر للقاح كورونا اليوم، حيث سيكونا من بين الأوائل الذين يتلقون لقاح كورونا اليوم، متابعة: "سيكون البطل البالغ من العمر 87 عامًا من بين الأوائل فى الحصول على لقاح فيروس كورونا التاجى".



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



و لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19، يشمل حقن جزء من مادة وراثية من فيروس كورونا في المشاركين، سيؤدي ذلك إلى تعريض جهاز المناعة لديهم لنسخة ضعيفة من الفيروس، على أن يطلق استجابة تحميهم من الفيروس الحقيقي.

