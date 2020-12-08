مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية: العالم يعيش في ظل ثورة رقمية غير مسبوقة

قال المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن البيانات والمعلومات تحتل أهمية كبيرة في العالم المعاصر حيث أدت التكنولوجيا الرقمية الى إحداث تغييرات جذرية وغير مسبوقة في مجالات استخداماتها، وأضحت البيانات صناعةً رائدةً ومربحةً وذلك لقدرتها على تشكيل الحاضر ورسم صور المستقبل، جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال الملتقى الثالث للمعلومات الصناعية والإحصاء في الدول العربية الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت شعار " تنمية القدرات الإحصائية في ظل الثورة الرقمية" شارك فيه عدد من الخبراء والعلماء العرب البارزين في هذا المجال.





وأوضح الصقر أن توفر بياناتٍ إحصائية دقيقة وآنية يَسهُل الوصول إليها من جميع القطاعات ُيعَدُ امرًأ ضروريًا لعمليات التخطيط والتحليل والمتابعة حيث إنها تمكن الحكومات من وضع استراتيجيات تنموية واضحة وتساعد الشركات والمؤسسات في حل مشاكلها وتطوير إنتاجها، كما أنها تمثل عاملا أساسيا لاستشراف آفاق الاقتصاد وأدائه في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية لاسيما في ظل الوضع الراهن الذي يشهده الاقتصاد بسبب التداعيات المالية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID -19.





وأضاف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن العالم يعيش أكثر من أي وقت مضى في ظل ثورة رقمية هائلة ، حيث تزايد عدد المستخدمين للأجهزة والخدمات الرقمية في كافة مناحي الحياة، مما أسهم في انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (بلوك تشين) ، وأحدث تغيراتٍ جوهريةٍ على أنماط العمل والإنتاج والاستهلاك. مشيرا إلى أن تداعيات جائحة كورونا أظهرت أهمية توظيف البيانات الضخمة في إيضاح الرؤى واتخاذ قرارات أكثر رشداًً ونجاعة خاصة في زمن الأزمات.

وأعلن المهندس عادل الصقر عن اصدار تقرير الصناعة العربية 2012-2018 بتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، يتناول التقرير من خلال المؤشرات الاقتصادية والصناعية التطورات الاقتصادية العالمية والعربية للفتـرة 2012-2018، حيث يستعرض أداء الصناعة العربية بشقيها الإستــخراجـــي والتحويلي، مع تحـليـل تفصيلـي على مستوى القطاعـــات الاقتصـــادية لكل دولة عربية على حدة ، اعتــمادا علـى البـيانات والمعلومـــــات المستقاة من المصادر الوطنية الرسمية للدول، ويتضمن التقرير معلومات وبيانات وتحليلات إحصائية تعكس واقع البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي العربي.





هذا بالإضافة إلى تناوله لتأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وانعكاساتها الأولية على الاقتصاد العالمي والعربي في الفترة الحالية .

وقد ناقش الملتقى الثالث للمعلومات الصناعية والإحصاء في الدول العربية عدد من الموضوعات شملت :

أهمية البيانات وتكنولوجيا المعلومات في خارطة طريق التكنولوجيا والابتكار الصناعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.

البيانات الضخمة في خدمة أهداف التنمية المستدامة.

دور البيانات الضخمة في التنبؤ بالمخاطر واتخاذ القرار.

مواكبة الاحصاءات الرسمية لثورة البيانات الضخمة.

عرض ابرز التجارب الرائدة في مجال البيانات الضخمة.