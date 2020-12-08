مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية: العالم يعيش في ظل ثورة رقمية غير مسبوقة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
قال المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن البيانات والمعلومات تحتل أهمية كبيرة في العالم المعاصر حيث أدت التكنولوجيا الرقمية الى إحداث تغييرات جذرية وغير مسبوقة في مجالات استخداماتها، وأضحت البيانات صناعةً رائدةً ومربحةً وذلك لقدرتها على تشكيل الحاضر ورسم صور المستقبل،  جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال الملتقى الثالث للمعلومات الصناعية والإحصاء في الدول العربية الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت شعار " تنمية القدرات الإحصائية في ظل الثورة الرقمية"  شارك  فيه عدد من الخبراء والعلماء العرب البارزين في هذا المجال.

 وأوضح الصقر أن توفر بياناتٍ إحصائية دقيقة وآنية يَسهُل الوصول إليها من جميع القطاعات ُيعَدُ امرًأ ضروريًا لعمليات التخطيط والتحليل والمتابعة حيث  إنها تمكن الحكومات من وضع استراتيجيات تنموية واضحة وتساعد الشركات والمؤسسات في حل مشاكلها وتطوير إنتاجها، كما أنها تمثل عاملا أساسيا لاستشراف آفاق الاقتصاد وأدائه في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية لاسيما في ظل الوضع الراهن الذي يشهده الاقتصاد بسبب التداعيات المالية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID -19. 

وأضاف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن العالم يعيش أكثر من أي وقت مضى في ظل ثورة رقمية هائلة ، حيث تزايد عدد المستخدمين للأجهزة والخدمات الرقمية في كافة مناحي الحياة، مما أسهم في انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (بلوك تشين) ، وأحدث تغيراتٍ جوهريةٍ على أنماط العمل والإنتاج والاستهلاك. مشيرا إلى  أن تداعيات جائحة كورونا أظهرت أهمية توظيف البيانات الضخمة في إيضاح الرؤى واتخاذ قرارات أكثر رشداًً ونجاعة خاصة في زمن الأزمات.
وأعلن المهندس عادل الصقر عن اصدار تقرير الصناعة العربية  2012-2018 بتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، يتناول التقرير من خلال المؤشرات الاقتصادية والصناعية التطورات الاقتصادية العالمية والعربية للفتـرة 2012-2018، حيث يستعرض أداء الصناعة العربية بشقيها الإستــخراجـــي والتحويلي، مع تحـليـل تفصيلـي على مستوى القطاعـــات الاقتصـــادية لكل دولة عربية على حدة ، اعتــمادا علـى البـيانات والمعلومـــــات المستقاة من المصادر الوطنية الرسمية للدول، ويتضمن التقرير معلومات وبيانات وتحليلات إحصائية تعكس واقع البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي العربي.

هذا بالإضافة إلى تناوله لتأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وانعكاساتها الأولية على الاقتصاد العالمي والعربي في الفترة الحالية .
وقد ناقش الملتقى الثالث للمعلومات الصناعية والإحصاء في الدول العربية عدد من الموضوعات شملت :
أهمية البيانات وتكنولوجيا المعلومات في خارطة طريق التكنولوجيا والابتكار الصناعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.
البيانات الضخمة في خدمة أهداف التنمية المستدامة.
دور البيانات الضخمة في التنبؤ بالمخاطر واتخاذ القرار.
مواكبة الاحصاءات الرسمية لثورة البيانات الضخمة.
عرض ابرز التجارب الرائدة في مجال البيانات الضخمة.

أخبار تهمك

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد حسن يشير إلى أزمة مرتقبة داخل الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على قائمة برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس بدوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

منذ ساعتين و 33 دقيقة

5 قرارات مهمة من تربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

انتعاش خزينة الزمالك بـ40 مليون جنيه

منذ 39 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ ربع ساعة

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

منذ 42 دقيقة

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

رد فعل رونالدو وميسي على تصريحات كومان

06:05 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

05:33 م

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

02:43 م

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

04:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر