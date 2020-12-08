بعد أمريكا.. هل يصدم الاتحاد الأوروبي أنقرة بعقوبات طويلة المدى؟

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:10 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
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أكد نائب رئيس المجلس الأوروبي مارغريتيس شيناس، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على تركيا رداً على خطواتها التصعيدية في المنطقة.

 

وقال شيناس إن الاتحاد الأوروبي يستعد ليس فقط لفرض عقوبات قصيرة الأجل، ولكن أيضاً عقوبات متوسطة وطويلة الأجل ضد تركيا خلال قمة الكتلة المقبلة، في إشارة للقاء القمة الأوروبي المقرر في 11 من الشهر الجاري.

 

وأضاف "تركيا فعلت كل شيء خاطئ، لقد فعلت كل ما في وسعها لمواجهة ليس فقط أوروبا، ولكن الجميع. وهناك تكلفة لذلك"، بحسب ما نقل موقع صحيفة "أحوال" التركية عن وسائل إعلام يونانية.

 

وسيعقد القادة الأوروبيون، قمة مجلس الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر (كانون الأول) تستمر لمدة يومين، لمناقشة عدة قضايا، بما في ذلك التوتر في شرق البحر المتوسط، والعقوبات المحتملة ضد تركيا.

 

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، قال في وقت سابق، "قمنا بمد يدنا إلى تركيا في أكتوبر (تشرين الأول)، ولم تكن الأمور إيجابية كثيراً، لقد رأينا أن هناك أفعالاً أحادية وخطاباً معادياً"

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