البورصة الأمريكية تواصل التراجع خلال التعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليهبط "داو جونز" أدنى مستوى 30 ألف نقطة، مع ترقب تطورات كورونا ومحادثات التحفيز.





ويأتي هبوط الأسهم الأمريكية مع تزايد إصابات "كوفيد-19" ومخاوف من تجدد عمليات الإغلاق مع إعلان "نيويورك" تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي.





ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يصوت الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع على مشروع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لكن بأقل من توقعات المحللين.





وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 29987 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 3682.9 نقطة، في حين هبط "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة إلى 12511.1 نقطة.