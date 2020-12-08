موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تقدم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بطلب لإدارة ناديه من أجل السماح له بالموافقة على سفره إلى بلاده جنوب أفريقيا قبل نهاية العام الحالي وذلك لرغبته في الحصول على قسط من الراحة وإنهاء بعض الأمور الخاصة.

وشدد المدير الفني الجنوب أفريقي على ضرورة السفر إلى بلاده لتخوفه من تعليق الطيران في حالة تفاقم حالات كورونا مع بداية العام الجديد.

ومن المتوقع أن تحسم لجنة التخطيط في الأهلي مصير أجازة بيتسو موسيماني خلال الأيام المقبلة بعد الرجوع لمجلس إدارة القلعة الحمراء.

ويقوم موسيماني في الوقت الحالي بوضع تصور لبرنامج الإعداد الخاص بالمرحلة المقبلة المرتبط فيها المارد الأحمر بمواجهات قوية على الصعيدين المحلي الإفريقي، حيث تنطلق النسخة الجديدة لبطولة الدوري الممتاز بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا الذي يخوض الفريق أولى مبارياته في منتصف الشهر الحالي.

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