إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة في حادث انقلاب سيارة بالرياح التوفيقي بالقليوبية

Advertisements

أصيب 4 أفراد بينهم طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الرياح التوفيقي خط 13، ببلتان بطوخ بسبب السرعة الزائدة، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة لخط 13 بنطاق بلتان بطوخ.



انتقل اللواء عبدالعظيم سعيد مدير إدارة مرور القليوبية، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة لخط 13 بنطاق بلتان بطوخ في الرياح التوفيقي بسبب السرعة الزائدة.



وتبين إصابة 4 أفراد بينهم طفلة، وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، وجرى رفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.