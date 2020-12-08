"مسطرين وقادوم وقصعة" قطع أثرية نادرة في معرض مؤقت بالمجوهرات الملكية

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يمتلك متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية مجموعة كبيرة من الكنوز ويحرص دائمًا على إقامة المعارض المؤقتة، لعرض بعض ما لديه من حين لآخر من روائر آثار عصر أسرة محمد علي، بخلاف المعروض في الفتارين، وآخر هذه المعارض جاء باسم "بناة مصر الحديثة".



افتتح المعرض صفاء فاروق مدير عام المتحف، ومحمد سعد رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بحضور منى الدباس وكيل عام متحف الآثار بمكتبة الاسكندرية وبسنت أنور رئيس قسم المعارض المؤقتة بمتحف المجوهرات الملكية ومحمد عبد المجيد المدير العام السابق للمتحف ومجموعة العمل والأمناء.



ويضم المعرض المؤقت أدوات بناء لوضع الأساس خاصة بالملك فؤاد الأول تم عرضها بالمتحف لأول مرة وتخص عددًا من المشروعات الحيوية في الفترة الملكية، كما تم عرض فيلم تسجيلى لافتتاح مدينة بور فؤاد بحضور الملك فؤاد الأول.



وأيضًا مجموعة من أدوات وضع حجر الأساس المصنوعة من الفضة والذهب والعاج والأبانوس مطعمة بالأحجار الكريمة (الماس والياقوت الأحمر).



ومن أبرز القطع المعروضة "مسطرين وقادوم ذات مقابض فضية مطعمة بالعاج، وهي التي استخدامت لوضع حجر الأساس لمدينة بور فؤاد فى ٢١ ديسمبر عام ١٩٢٦بيد جلالة الملك فؤاد الاول



وتوجد قطعة وضع الأساس لقصر العينى بكلية الطب بالقاهرة، وقطعتان عبارة عن قصعة ومسطرين بمناسبة وضع حجر أساس مسجد فاروق في المنتزة.



والمعرض مستمر 3 شهور مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية الصحية للزوار والمكان.