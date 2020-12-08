نجم آرسنال السابق: لا أعرف سر استبعاد أوزيل!

أكد فريدي ليونبرج نجم آرسنال السابق، أن الفريق يُعاني بشدة على الصعيد الهجومي، في ظل النتائج السيئة التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.





وشكك ليونبرج في قرار النادي باستبعاد مسعود أوزيل من تشكيلته، وقال إنه لا يوجد سوى القليل من اللاعبين القادرين على اختراق دفاع المنافسين بشكل أفضل من اللاعب الألماني.





ولم يلعب أوزيل أي مباراة مع آرسنال منذ مارس، ولم ينضم لتشكيلة ناديه في الدوري الممتاز، والدوري الأوروبي.





ويخرج اللاعب البالغ عمره 32 عاما من الحسابات حتى يناير على الأقل عندما يستطيع النادي إضافة أسماء جديدة.





وفي ظل الافتقار لوجود صانع لعب واضح في التشكيلة، ظهرت معاناة آرسنال الهجومية ولم يسجل سوى 10 أهداف في 11 مباراة بالدوري.





ويقبع فريق المدرب ميكل أرتيتا في المركز (15)، ويتأخر عن توتنهام هوتسبير المتصدر بفارق 11 نقطة.





وقال ليونبرج، الذي تولى قيادة آرسنال مؤقتًا بعد إقالة أوناي إيمري الموسم الماضي، وعمل مساعدا لأرتيتا قبل رحيله في أغسطس الماضي، إنه لا يعرف سبب استبعاد أوزيل من تشكيلة النادي.





وأبلغ ليونبرج شبكة سكاي سبورتس: "عند امتلاك لاعب مثله، وأنا لا أقول إنه يجب أن يلعب كل أسبوع. لكن عند الاستحواذ على الكرة وفي ظل الحاجة إلى لاعب يمرر كرة حاسمة، فإني لا أعتقد أنه يوجد تقريبًا أي لاعب أفضل من مسعود في تنفيذ ذلك".





وأضاف: "بكل تأكيد يعاني الفريق دفاعيًا بعض الشيء لكن هذا قرار اتخذه النادي. لا أعرف سبب اتخاذ القرار وسبب وجوده خارج تشكيلة من 25 لاعبًا بحيث إنه لا يمكن إشراكه".





وتابع: "لكن في مثل هذه الأمور، لا أعتقد أن هناك كثيرين أفضل منه في العالم".





وسبق لأرتيتا أن قال إن استبعاد أوزيل هو "قرار رياضي".





وينتهي تعاقد أوزيل، وهو من بين أعلى اللاعبين أجرًا في النادي، مع آرسنال في ختام الموسم الجاري.



