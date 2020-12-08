وزير الشباب والرياضة يعقد جلسة مع لجنة الزمالك المؤقتة

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة مع اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، من أجل توفير كافة المتطلبات والحفاظ على استقرار القلعة البيضاء.





وأكد أشرف صبحي خلال الجلسة دعمه الكامل للجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك وأنه حريص على استقرار نادي الزمالك، ويتابع الأخبار أول بأول، كما أنه أكد على توفير كافة الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.





كما حرص الدكتور أشرف صبحي على عقد جلسة طارئة مع أيمن يونس وفاروق جعفر وعدد من أفراد لجنة الكرة التي أعُلن عنهم أمس بشكل رسمي، لتوفير كافة احتياجات الفريق الكروي الأول قبل انطلاق الموسم الجديد من مسابقة بطولة الدوري.





وعرضت لجنة الكرة بالزمالك ملف تجديد التعاقد مع عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم الدولي التونسي فرجاني ساسي ، ويوسف أوباما و المغربي أشرف بن شرقي بجانب تعديل القيمة المالية لبعض من لاعبي الفريق مثل أحمد السيد "زيزو".





كما عرضت لجنة الكرة بالزمالك أزمة تحديد ملعب الفريق فى الموسم الكروى الجديد، بعد غلق استاد القاهرة لصيانته وذرع البذور الشتوية، بجانب حصول النادي الأهلي على ستاد السلام، وصعوبة خوض المباريات على ملعب بترو سبورت .





ويسعى الدكتور أشرف صبحى إلى حل كل الأزمات والعقبات التى تواجه الزمالك من أجل بث حالة من الاستقرار داخل النادي الكبير خلال الفترة المقبلة



