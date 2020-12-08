إحلال وتجديد وحدة منشاة سنورس البيطرية بتكلفة 1,7 مليون جنيه

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أكد الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم المشروعات جاري تنفيذها، وتضمنت أعمال رفع كفاءة الوحدة البيطرية بهوارة بمركز الفيوم بتكلفة 720 ألف جنيه، وأعمال تأهيل الوحدة البيطرية بمنشاة الفيوم بتكلفة 887 ألف جنيه، وأعمال احلال وتجديد وحدة منشاة سنورس البيطرية بتكلفة 1،7 مليون جنيه، وأعمال إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بجبلة بتكلفة 2،1 مليون جنيه.

فضلًا عن أعمال إحلال وتجديد مجزر قلمشاه بتكلفة 4،9 مليون جنيه تويلًا من وزارة التنمية المحلية، ومجزر سنورس بتكلفة 16 مليون من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وأكد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم على استعداد الجهاز لتأهيل وتطوير الوحدات البيطرية بتمويل يصل إلى 5 مليون جنيه.

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