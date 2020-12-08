إحلال وتجديد وحدة منشاة سنورس البيطرية بتكلفة 1,7 مليون جنيه
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:31 م
ريهام على
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أكد الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم المشروعات جاري تنفيذها، وتضمنت أعمال رفع كفاءة الوحدة البيطرية بهوارة بمركز الفيوم بتكلفة 720 ألف جنيه، وأعمال تأهيل الوحدة البيطرية بمنشاة الفيوم بتكلفة 887 ألف جنيه، وأعمال احلال وتجديد وحدة منشاة سنورس البيطرية بتكلفة 1،7 مليون جنيه، وأعمال إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بجبلة بتكلفة 2،1 مليون جنيه.
فضلًا عن أعمال إحلال وتجديد مجزر قلمشاه بتكلفة 4،9 مليون جنيه تويلًا من وزارة التنمية المحلية، ومجزر سنورس بتكلفة 16 مليون من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وأكد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم على استعداد الجهاز لتأهيل وتطوير الوحدات البيطرية بتمويل يصل إلى 5 مليون جنيه.