18 مرشحا بانتخابات نقابة البيطريين في القاهرة والجيزة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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قال الدكتور محمد حجازى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، إن إجمالى أعداد المرشحين بالنقابتين الفرعيتين 18 مرشحا، بواقع 13 مرشحا على مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة، موزعين على: 5 على مقعد رئيس نقابة القاهرة، و5 مقعد فوق سن 15 عام، و3 على مقعد تحت السن، فيما بلغ عدد المُرشحين على النقابة الفرعية بالجيزة 5 فقط، من بينهم مرشح على مقعد رئيس الفرعية، ومرشحين على مقعد فوق السن، ومرشحين على مقعد تحت السن.

وأوضح حجازى، أن يوم الخميس المقبل 10 ديسمبر 2020 هو أخر أيام تلقى طلبات الترشح بالفرعيتين من خلال اللجنة بمقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، لافتا إلى استمرار عمل اللجنة خلال أيام الأحد، الأثنين، والثلاثاء المُقبلين لمنح فرصة لطلبات الترشح من خلال البريد فى الوصول إلى النقابة.

هذا وتتلقى طلبات الترشح لانتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وعضوية كلا من: الدكتور الحسينى عوض، والدكتور محمد حجازى، منذ  الأول من ديسمبر 2020، فى استقبال أوراق الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح بالفرعيتين، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، ومن المقرر أن يستمر ذلك لمدة عشرة أيام حتى يوم الخميس 10 ديسمبر 2020.

ويتم تسليم طلبات الترشح شخصيا باليد بمقر النقابة العامة بالقاهرة مقابل إيصال معتمد، أو إرسال طلب الترشح بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر النقابة بالقاهرة-جاردن سيتي – 6 ش الحديقة – دار المهن الطبية، بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح، وذلك طبقا لنص المادة 35 من اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970.

وتم فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة، على مقاعد:
1- رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، على أن يكون المرشح مضى على قيده أكثر من 15 عاما.
2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.
3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.

ثانيا: يتم فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة، على مقاعد:
1- رئيس النقابة الفرعية بالجيزة على أن يكون مضى على قيده أكثر من 15 عاما.
2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.
3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.

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