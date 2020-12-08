محافظ الفيوم: دراسة لاستغلال 100 فدان من أراضى أملاك الدولة بقصر الباسل

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أكد الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم على وضع دراسة شاملة خلال أسبوعين لاستغلال 100 فدان من أراضى أملاك الدولة بقصر الباسل لإنشاء مشروع متكامل حيواني زراعي، فضلًا عن كافة أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، موجهًا السكرتير العام المساعد بعقد جلسات تشاورية مع الجهات المعنية لوضع التصور العام للمشروع من خلال الدراسة العلمية والفنية.



كما وجه المحافظ السكرتير العام المساعد بإعداد بيان حصري لجميع أملاك الدولة القريبة من مشروعات الري لتنفيذ المشروعات في إطار تكاملي.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول للعمل التشاركي بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، الذى عقدة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل بالمشروعات المتعثرة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء وزارة الزراعة والري ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس فرع هيئة تنمية الثروة السمكية بالفيوم.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الاجتماع تناول استعراض أعمال كل قطاع من القطاعات المشاركة بالاجتماع، وخطط العمل ونسب التنفيذ وأهم المعوقات، فضلًا عن الرؤية المستقبلية والمقترحات للنهوض بهذه القطاعات وغيرها من القطاعات على أرض محافظة الفيوم، بما يسهم في الارتفاء بالمستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة من خلال العمل بمختلف المشاريع التى تنفذ على أرض الواقع.

