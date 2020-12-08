محافظ الفيوم: دراسة لاستغلال 100 فدان من أراضى أملاك الدولة بقصر الباسل

محافظ الفيوم: دراسة لاستغلال 100 فدان من أراضى أملاك الدولة بقصر الباسل
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:27 م
ريهام على
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أكد الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم على وضع دراسة شاملة خلال أسبوعين لاستغلال 100 فدان من أراضى أملاك الدولة بقصر الباسل لإنشاء مشروع متكامل حيواني زراعي، فضلًا عن كافة أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، موجهًا السكرتير العام المساعد بعقد جلسات تشاورية مع الجهات المعنية لوضع التصور العام للمشروع من خلال الدراسة العلمية والفنية.
كما وجه المحافظ السكرتير العام المساعد بإعداد بيان حصري لجميع أملاك الدولة القريبة من مشروعات الري لتنفيذ المشروعات في إطار تكاملي.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول للعمل التشاركي بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، الذى عقدة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل بالمشروعات المتعثرة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء وزارة الزراعة والري ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس فرع هيئة تنمية الثروة السمكية بالفيوم.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الاجتماع تناول استعراض أعمال كل قطاع من القطاعات المشاركة بالاجتماع، وخطط العمل ونسب التنفيذ وأهم المعوقات، فضلًا عن الرؤية المستقبلية والمقترحات للنهوض بهذه القطاعات وغيرها من القطاعات على أرض محافظة الفيوم، بما يسهم في الارتفاء بالمستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة من خلال العمل بمختلف المشاريع التى تنفذ على أرض الواقع.
كما وجه المحافظ السكرتير العام المساعد بإعداد بيان حصري لجميع أملاك الدولة القريبة من مشروعات الري لتنفيذ المشروعات في إطار تكاملي.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول للعمل التشاركي بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، الذى عقدة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل بالمشروعات المتعثرة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء وزارة الزراعة والري ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس فرع هيئة تنمية الثروة السمكية بالفيوم.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الاجتماع تناول استعراض أعمال كل قطاع من القطاعات المشاركة بالاجتماع، وخطط العمل ونسب التنفيذ وأهم المعوقات، فضلًا عن الرؤية المستقبلية والمقترحات للنهوض بهذه القطاعات وغيرها من القطاعات على أرض محافظة الفيوم، بما يسهم في الارتفاء بالمستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة من خلال العمل بمختلف المشاريع التى تنفذ على أرض الواقع.