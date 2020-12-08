أمينة خليل لـ"الفجر الفني": كل المشاهد فى "حظر تجول" كانت صعبة

"الفجر الفني"







الفيلم من بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا ، و من اخراج امير رمسيس .

أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى فيلم "حظر تجول"، الذى تدور أحداثه فى خريف 2013.وكشفت أمينة خليل لـ، أن جميع مشاهد فيلم "حظر تجول" كانت صعبة، معبرة عن ذلك قائلة"كل المشاهد كانت صعبة، كانت فى مشاهد ضحك وهزار بعدها بدقيقة مشهد غضب وعصبية، فلو فى مشهد أنا حنيت فيه للأم برجع تاني فى نفس اللحظة أحس بالغضب والتوتر والعصبية، فالمشاهد كانت صعبة جدا، وكنا حريصين أننا نكون مركزين جدا عشان تطورات الشخصية".وتدور أحداث فيلم "حظر تجول" في خريف عام 2013 حين تخرج فاتن إلى الدنيا بعد 20 عاما في السجن لتجد ابنتها ليلى غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها وليس في ذهنها غير أن والدتها قتلت والدها في مقابل رفض تام من الأم للإفصاح عن سبب الجريمة .