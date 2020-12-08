مشروع "سفراء الأزهر" يختتم جولاته بصعيد مصر

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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اختتمت فعاليات جولة مشروع "سفراء الأزهر" بصعيد مصر، حيث زار وفد المشروع الكنيسة الإنجيلية بأسوان، وكان في استقبالهم القس موريس مكرم، راعي الكنيسة، وعدد من القساوسة؛ حيث رحبوا بالوفد وأثنوا على هذه الزيارة.

وأشاد القس موريس بالمجهود العظيم الذي قامت به المنظمة، من خلال مشروع "سفراء الأزهر" خلال أزمة كورونا، وأعلن عن دعمه لمبادرة "صناعة السلام والحوار المجتمعي"، والرغبة في المشاركة بالأنشطة المختلفة التي يقدمها المشروع.

وأوضحت الدكتورة أنوار عثمان، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة، والمشرف العام على مشروع "سفراء الأزهر"، الدور التوعوي الذي تقدمه المنظمة، من خلال المشروع للشباب والمرأة، وأهم الأنشطة التي قام بها في مجال صناعة السلام والحوار المجتمعي.

كما انتهت فعاليات الدورة التدريبية، بكلية الدراسات الإسلامية بنين أسوان، والتي عقدت تحت عنوان "السوشيال ميديا.. استراتيجية الوصول للجمهور"، بهدف تأهيل 150 من أعضاء هيئة التدريس ومتطوعي فريق "سفراء الأزهر".

وتناولت الدكتورة أنوار عثمان، المشرف العام على المشروع، بيان الإحصائيات الدولية والتقارير الشهرية عن ممارسات الجمهور وأدائهم على السوشيال ميديا، والتأكيد على الأدوات التي نتوصل من خلالها إلى آراء الجمهور، ومعرفة مدى تفاعله مع ما يتم نشره مع شرح كيفية عمل خطة تسويقية لأي مشروع تنموي، وإدارة الأزمات على مواقع التواصل والأدوات والاجراءات التي تضمن الوصول الجيد للجمهور.

وختم الدكتور منتصر السيد علي، المدرس بكلية الزراعة بأسيوط، ومنسق مشروع سفراء الأزهر، التدريب بما استفاد به منسقو مشروع سفراء الأزهر من الأدوات العملية التي توفرها السوشيال ميديا.

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