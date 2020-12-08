خالد الجندي: الإسلام ليس قاصرًا على علماء الدين فقط (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلماء في قول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" لا يقصد بها علماء الشريعة والفقه فقط.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هؤلاء العلماء يقصد بهم أيضًا علماء الطب والطبيعة والفلك والجيولوجيا والنبات والحشرات والحيوان، وعلماء جميع المجالات وكل شيء فيه علم يفتح نافذة لقدرة المالك القدير.



واستدل عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ذلك بقول الشاعر: " فَيا عَجَبًا كَيفَ يُعصى الإِلَهُ..أَم كَيفَ يَجحَدُهُ الجاحِدُ.. وَفي كُلِّ شَيءٍ لَهُ آيَةٌ..تَدُلُّ عَلى أَنَّهُ واحِدُ"، موضحًا أن العلماء هم الذين يدركون سر العظمة الإلهية.



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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من يقول الله واحد مالوش تاني، أو أعوذ بالله من كلمة أنا، أو الغني هو الله، أو المغفور له بأذن الله من علامات وسواس العقيدة.



وأضاف "الجندي"، خلال تصريحات سابقة بالبرنامج، أن العقيدة محلها القلب، أن ربنا واحد والنبي –صلى الله عليه وسلم- رسوله، أما الأعمال مثل الصلاة والزكاة لا تؤثر في العقيدة، فيكون عمله قاصر وناقص ولا يمكن تكفيره.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يجب الحكم على أحد بالكفر لمجرد أقواله أو أفعاله.