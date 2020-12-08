وكيل وزارة الرى بالفيوم: تبطين 79 كم مجاري مائية بتكلفة 180 مليون جنيه

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أكد المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، ان الخطط الجاري تنفيذها، التى تضمنت أعمال تبطين المجاري المائية وتطهير الأبحر وإنشاء وتأهيل محطات رفع مياه الري، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع محطة البطس الجديدة لرفع مياه الري على بحر وهبي بتكلفة 68 مليون جنيه، وتخدم 2260 فدانًا بمنطقة كوم أوشيم وبدأ العمل التجريبي لها، كما تم حل مشكلة محطات رفع مياه الري الغرق السلطاني بإطسا التى كانت متوقفة من عام 2012 بالتنسيق بين مديرية الري ومصلحة الميكانيكا والري.

وأضاف أنه تم طرح أعمال تبطين 79 كم مجاري مائية، بتكلفة 180 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تبطين 5،7 بترعة قوته لحل مشكلة بحر الجرجبة، وجاري طرح 20 كم أخرى، وأعمال تغطية مصرف أبو جنشو بتكلفة 10 مليون جنيه، خلال 5 أشهر، كما تم تطهير مجاري مائية بتكلفة 50 مليون جنيه.

ووجه محافظ الفيوم بالإسراع في تنفيذ الأعمال مع رفع مخلفات تطهير المجاري المائية أولًا بأول وخاصة بطريق العزب، فضلًا عن توجيهه بعقد لقائين خلال الأسبوع القادم بين مسئولي الرى والزراعة والمستشار الاقتصادي للمحافظة، لوضع رؤية شاملة لاستغلال أراضى أملاك الدولة غير المستغلة والأراضى المسترده بعمل مشروعات تكاملية كثيفة العمالة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

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