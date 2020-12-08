وكيل وزارة الرى بالفيوم: تبطين 79 كم مجاري مائية بتكلفة 180 مليون جنيه

وكيل وزارة الرى بالفيوم: تبطين 79 كم مجاري مائية بتكلفة 180 مليون جنيه
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:11 م
ريهام على
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أكد المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، ان الخطط الجاري تنفيذها، التى تضمنت أعمال تبطين المجاري المائية وتطهير الأبحر وإنشاء وتأهيل محطات رفع مياه الري، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع محطة البطس الجديدة لرفع مياه الري على بحر وهبي بتكلفة 68 مليون جنيه، وتخدم 2260 فدانًا بمنطقة كوم أوشيم وبدأ العمل التجريبي لها، كما تم حل مشكلة محطات رفع مياه الري الغرق السلطاني بإطسا التى كانت متوقفة من عام 2012 بالتنسيق بين مديرية الري ومصلحة الميكانيكا والري.
وأضاف أنه تم طرح أعمال تبطين 79 كم مجاري مائية، بتكلفة 180 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تبطين 5،7 بترعة قوته لحل مشكلة بحر الجرجبة، وجاري طرح 20 كم أخرى، وأعمال تغطية مصرف أبو جنشو بتكلفة 10 مليون جنيه، خلال 5 أشهر، كما تم تطهير مجاري مائية بتكلفة 50 مليون جنيه.
ووجه محافظ الفيوم بالإسراع في تنفيذ الأعمال مع رفع مخلفات تطهير المجاري المائية أولًا بأول وخاصة بطريق العزب، فضلًا عن توجيهه بعقد لقائين خلال الأسبوع القادم بين مسئولي الرى والزراعة والمستشار الاقتصادي للمحافظة، لوضع رؤية شاملة لاستغلال أراضى أملاك الدولة غير المستغلة والأراضى المسترده بعمل مشروعات تكاملية كثيفة العمالة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأضاف أنه تم طرح أعمال تبطين 79 كم مجاري مائية، بتكلفة 180 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تبطين 5،7 بترعة قوته لحل مشكلة بحر الجرجبة، وجاري طرح 20 كم أخرى، وأعمال تغطية مصرف أبو جنشو بتكلفة 10 مليون جنيه، خلال 5 أشهر، كما تم تطهير مجاري مائية بتكلفة 50 مليون جنيه.
ووجه محافظ الفيوم بالإسراع في تنفيذ الأعمال مع رفع مخلفات تطهير المجاري المائية أولًا بأول وخاصة بطريق العزب، فضلًا عن توجيهه بعقد لقائين خلال الأسبوع القادم بين مسئولي الرى والزراعة والمستشار الاقتصادي للمحافظة، لوضع رؤية شاملة لاستغلال أراضى أملاك الدولة غير المستغلة والأراضى المسترده بعمل مشروعات تكاملية كثيفة العمالة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.