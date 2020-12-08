محافظ الفيوم يعقد الاجتماع التنسيقي الأول للعمل التشاركي بين مختلف الجهات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاجتماع التنسيقي الأول للعمل التشاركي بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل بالمشروعات المتعثرة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء وزارة الزراعة والري ومديرمديرية الطب البيطري، ومديرفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس فرع هيئة تنمية الثروة السمكية بالفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الاجتماع تناول استعراض أعمال كل قطاع من القطاعات المشاركة بالاجتماع، وخطط العمل ونسب التنفيذ وأهم المعوقات، فضلًا عن الرؤية المستقبلية والمقترحات للنهوض بهذه القطاعات وغيرها من القطاعات على أرض محافظة الفيوم، بما يسهم في الارتفاء بالمستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة من خلال العمل بمختلف المشاريع التى تنفذ على أرض الواقع.

وأكد المحافظ على أن هذا الاجتماع التنسيقي التشاوري سيعقد بشكل دوري شهريًا لمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لبحث أفضل الحلول لتجاوزها، لافتًا الى الاستغلال الأمثل لأصول الدولة غير المستغلة والأراضي المستردة، فضلًا عن العمل من خلال المنهج العلمي والخطط التشاركية المتكاملة، حتى تتضافر جهود" القطاع المحلي والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق والأجهزة "، من منطلق أن العمل الجماعي أعم وأشمل وأكثر سرعة وإيجابية خلال التنفيذ على أرض الواقع.

وأشار محافظ الفيوم إلى ضرورة متابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية أومن أية جهة أخرى، للوقوف على سير العمل بتلك المشروعات وما تم تنفيذه وما تم صرفه من الخطة، والعمل على تحريك العمل لزيادة معدلات التنفيذ، والانتهاء من الخطط بالتمويل اللازم لها، وطلب تمويل إضافي إذا لزم الأمر، مؤكدًا على إعداد بيانات تفصيلية للمشروعات ومصادر تمويلها وجداولها الزمنية.

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