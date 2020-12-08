محافظ الفيوم يعقد الاجتماع التنسيقي الأول للعمل التشاركي بين مختلف الجهات

محافظ الفيوم يعقد الاجتماع التنسيقي الأول للعمل التشاركي بين مختلف الجهات
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:08 م
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاجتماع التنسيقي الأول للعمل التشاركي بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل بالمشروعات المتعثرة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء وزارة الزراعة والري ومديرمديرية الطب البيطري، ومديرفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس فرع هيئة تنمية الثروة السمكية بالفيوم.
أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الاجتماع تناول استعراض أعمال كل قطاع من القطاعات المشاركة بالاجتماع، وخطط العمل ونسب التنفيذ وأهم المعوقات، فضلًا عن الرؤية المستقبلية والمقترحات للنهوض بهذه القطاعات وغيرها من القطاعات على أرض محافظة الفيوم، بما يسهم في الارتفاء بالمستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة من خلال العمل بمختلف المشاريع التى تنفذ على أرض الواقع.
وأكد المحافظ على أن هذا الاجتماع التنسيقي التشاوري سيعقد بشكل دوري شهريًا لمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لبحث أفضل الحلول لتجاوزها، لافتًا الى الاستغلال الأمثل لأصول الدولة غير المستغلة والأراضي المستردة، فضلًا عن العمل من خلال المنهج العلمي والخطط التشاركية المتكاملة، حتى تتضافر جهود" القطاع المحلي والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق والأجهزة "، من منطلق أن العمل الجماعي أعم وأشمل وأكثر سرعة وإيجابية خلال التنفيذ على أرض الواقع.
وأشار محافظ الفيوم إلى ضرورة متابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية أومن أية جهة أخرى، للوقوف على سير العمل بتلك المشروعات وما تم تنفيذه وما تم صرفه من الخطة، والعمل على تحريك العمل لزيادة معدلات التنفيذ، والانتهاء من الخطط بالتمويل اللازم لها، وطلب تمويل إضافي إذا لزم الأمر، مؤكدًا على إعداد بيانات تفصيلية للمشروعات ومصادر تمويلها وجداولها الزمنية.
أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الاجتماع تناول استعراض أعمال كل قطاع من القطاعات المشاركة بالاجتماع، وخطط العمل ونسب التنفيذ وأهم المعوقات، فضلًا عن الرؤية المستقبلية والمقترحات للنهوض بهذه القطاعات وغيرها من القطاعات على أرض محافظة الفيوم، بما يسهم في الارتفاء بالمستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة من خلال العمل بمختلف المشاريع التى تنفذ على أرض الواقع.
وأكد المحافظ على أن هذا الاجتماع التنسيقي التشاوري سيعقد بشكل دوري شهريًا لمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لبحث أفضل الحلول لتجاوزها، لافتًا الى الاستغلال الأمثل لأصول الدولة غير المستغلة والأراضي المستردة، فضلًا عن العمل من خلال المنهج العلمي والخطط التشاركية المتكاملة، حتى تتضافر جهود" القطاع المحلي والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق والأجهزة "، من منطلق أن العمل الجماعي أعم وأشمل وأكثر سرعة وإيجابية خلال التنفيذ على أرض الواقع.
وأشار محافظ الفيوم إلى ضرورة متابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية أومن أية جهة أخرى، للوقوف على سير العمل بتلك المشروعات وما تم تنفيذه وما تم صرفه من الخطة، والعمل على تحريك العمل لزيادة معدلات التنفيذ، والانتهاء من الخطط بالتمويل اللازم لها، وطلب تمويل إضافي إذا لزم الأمر، مؤكدًا على إعداد بيانات تفصيلية للمشروعات ومصادر تمويلها وجداولها الزمنية.