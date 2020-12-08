نجم الأهلي السابق يتواجد في تدريبات الأحمر

حرص وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والذي أقيم اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وجاء حضور وائل جمعة لمران الأهلي من أجل تهنئة الفريق بتحقيق الثلاثية بعدما توج الأهلي بالدوري المصري، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس مصر.





وقام جمعة بمصافحة لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وقدم لهم التهنئة على الفوز بالثلاثية.





واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.





ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021.



