نشرة حوادث "الفجر": رسمياً.. المعزول يطعن على قرار الرياضة بتجميد مجلس إدارة الزمالك
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:04 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
دعوى لنقل منطقة "الزرايب" من أرض اللواء إلى منطقة صحراوية
أقام عبد الرحمن عوف عبد الرحمن، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بإلغاء القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن نقل منطقة جمع القمامة والمعروفة بإسم الزرايب واللى يتواجد بها مزارع تربية الخنازير من مكانها المعروف حاليًا بمنطقة أرض اللواء محازاة سور محور ٢٣يوليو إلى إحدى المناطق الصحراوية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
إحالة دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويٱ للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى نظر الدعوى المقامة من روحية رضوان المحامية وكيلٱ عن حسام السويفي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين،والتى تطالب بزيادة بدل التدريب والكتنولوجيا للصحفيين 20% سنويا لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير لقانونى الخاص بها،وحددت جلسة ٢٨ ديسمبر الجارى لنظرها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
رسميًا.. المعزول يطعن على قرار الرياضة بتجميد مجلس إدارة الزمالك
تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ " فض اعتصام النهضة" إلى ٢ يناير
أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة ٢ يناير المقبل لعدم احضار المتهمين من محبسهما. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بـ12 كيلو حشيش.. سقوط واحد من أخطر تجار الكيف ببولاق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات من ضبط (12،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية " ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية "إحتجاز وقتل"، مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور). ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
دعوى لنقل منطقة "الزرايب" من أرض اللواء إلى منطقة صحراوية
أقام عبد الرحمن عوف عبد الرحمن، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بإلغاء القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن نقل منطقة جمع القمامة والمعروفة بإسم الزرايب واللى يتواجد بها مزارع تربية الخنازير من مكانها المعروف حاليًا بمنطقة أرض اللواء محازاة سور محور ٢٣يوليو إلى إحدى المناطق الصحراوية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
إحالة دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويٱ للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى نظر الدعوى المقامة من روحية رضوان المحامية وكيلٱ عن حسام السويفي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين،والتى تطالب بزيادة بدل التدريب والكتنولوجيا للصحفيين 20% سنويا لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير لقانونى الخاص بها،وحددت جلسة ٢٨ ديسمبر الجارى لنظرها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
رسميًا.. المعزول يطعن على قرار الرياضة بتجميد مجلس إدارة الزمالك
- أقام رئيس نادي الزمالك المعزول، وأحمد عادل عبد الفتاح واسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك السابقين، دعوى قضائية عاجلة امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، تطالب،بالغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ " فض اعتصام النهضة" إلى ٢ يناير
أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة ٢ يناير المقبل لعدم احضار المتهمين من محبسهما. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بـ12 كيلو حشيش.. سقوط واحد من أخطر تجار الكيف ببولاق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات من ضبط (12،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية " ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية "إحتجاز وقتل"، مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور). ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا