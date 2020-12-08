يطبق العام المقبل.. 8 معلومات عن نظام الثانوية التراكمية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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خلال اجتماع الحكومة الإسبوعي، قرر مجلس الوزراء تطبيق نظام الثانوية التراكمية بداية من العام المقبل، وهو ما أثار الجدل بين أولياء الأمور والطلاب، في ظل عدم معرفتهم الطريقة التي ستطبق بها القرار، ومدى ملائمته للمنظومة التعليمية من عدمه.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن نظام الثانوية التراكمية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه خلال الساعات الأخيرة:

1- سيتم تطبيق نظام المجموع التراكمي، المقرر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة، على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب، والذي سيعرض عليهم في الدورة الجديدة للبرلمان.

2- يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية.

3- يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه.

4- تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات.

5- يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها.

6- إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاذ العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين.

7- يجوز للطالب الذي رسب في مادة أو مادتين التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

8- لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط.

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