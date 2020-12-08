الظهور الأول لـ"وليد سليمان" في الأهلي بعد تعافيه من كورونا

ظهر وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر اليوم في الأهلي لأول مرة بعد تعافيه من كورونا.





وكان وليد سليمان قد تغيب عن الفريق منذ أكثر من عشرة يوما بعد إصابته بكورونا، قبل أن يقرر الجهاز الفني للأهلي عزل اللاعب في مستشفى خاص حتى يعود سريعا لحالته والمشاركة في التدريبات.





وظهر سليمان اليوم في الأهلي لأول مرة بعد تعافيه من كورونا، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية برفقة المالي إليو ديانج.





ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمباراة المقاصة، والمقرر لها الأحد القادم في الجولة الأولى للدوري المتتاز.



