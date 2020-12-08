بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.





وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.



وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الاربعاء يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وطقس دافيء علي شمال الصعيد فيما يكون طقس حار علي جنوب الصعيد.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الاربعاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة 30% علي بعض المناطق من (دمياط-بورسعيد-رفح-العريش)، والرياح معتدلة علي معظم أنحاء البلاد تنشط احيانا علي خليج السويس.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح جنوبية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة.





