حماة الوطن: إطروحات السيسي خلال لقاءه الرئيس الفرنسي تعكس رؤية مصر الحضارية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements


وصف حزب حماة الوطن الأطروحات التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقاء الرئيس الفرنسى بأنها تعكس رؤية مصر الحضارية ودورها المحوري في مواجهة الإرهاب والتطرف وتؤكد على موقف مصر الدائم من العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي فرنسا تأتي وسط أزمات طارئة تحيط بالشرق الأوسط وحوض المتوسط بمقدمتها مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، والتصدي لأطماع تركيا ورعاة الارهاب وتحدث الرئيس إن هناك أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر، وهي تعتبر جزءًا مهمًا وأصيلًا جدًا في العمل الأهلي وأن مصر لديها أكتر من 65 مليون شاب لا يقدر أحد على تكبيله أو يفرض عليه أي نظام لا يقبله وأنه مطالب بحماية 100 مليون مصري حتى لا نصل إلي ما وصلت إليه ليبيا والعراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان وباكستان وهذا يؤكد على حرص الدولة المصرية على تعزيز حقوق الإنسان بدعم الامن والاستقرار حتى تتمكن من بناء دولة حديثة وذلك فى رد قوى.وواضح

وأضاف مساعد رئيس الحزب، أن الرئيس السيسي أكد على موقف مصر كان واضحًا في الوقوف بحزم وشدة وإدانة لأي عمل إرهابي في أي مكان ولا يمكن تبريره مهما كان ومن حق الإنسان أن يعتنق ما يعتنق ويرفض ما يرفض، ولكن دون أن ينتهك القيم الدينية، لأن القيم الدينية أعلى من القيم الإنسانية، حيث إن القيم الإنسانية من صنع الأفراد، أما القيم الدينية فهي مقدسة وفوق كل المعاني وهذه الكلمة كانت قوية وواضحة ولم يتطرق اليها احد فى الدول العربية والاسلامية من قبل لكن الرئيس السيسى قالها من.قلب العاصمة الفرنسية باريس وأمام العالم كله وذلك بحرفية وذكاء شديد

وأشاد الغباشى بوقفات الجاليات المصرية بأوروبا، وخاصة الجالية المصرية بفرنسا ضمن مراسم الاستقبال الشعبى المبهر دعما.وتأييدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعى

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 4 ساعات

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

منذ ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يومين

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد حسن يشير إلى أزمة مرتقبة داخل الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنه

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الزمالك يقرر إيقاف 13 موظف "أتباع مرتضى منصور"

منذ أقل من ساعتين

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح ناري من زيدان قبل مواجهة مونشنجلادباخ المصيرية

منذ 17 دقيقة

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- غياب نجم الأهلي عن مواجهة المقاصة في انطلاقة الدوري

منذ أقل من ساعتين

تعرف على معلق مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:43 م

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنه

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

04:14 م

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

11:57 ص

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

01:03 م

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

01:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر