حماة الوطن: إطروحات السيسي خلال لقاءه الرئيس الفرنسي تعكس رؤية مصر الحضارية

Advertisements





وصف حزب حماة الوطن الأطروحات التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقاء الرئيس الفرنسى بأنها تعكس رؤية مصر الحضارية ودورها المحوري في مواجهة الإرهاب والتطرف وتؤكد على موقف مصر الدائم من العديد من القضايا الإقليمية والدولية.



من جانبه قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي فرنسا تأتي وسط أزمات طارئة تحيط بالشرق الأوسط وحوض المتوسط بمقدمتها مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، والتصدي لأطماع تركيا ورعاة الارهاب وتحدث الرئيس إن هناك أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر، وهي تعتبر جزءًا مهمًا وأصيلًا جدًا في العمل الأهلي وأن مصر لديها أكتر من 65 مليون شاب لا يقدر أحد على تكبيله أو يفرض عليه أي نظام لا يقبله وأنه مطالب بحماية 100 مليون مصري حتى لا نصل إلي ما وصلت إليه ليبيا والعراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان وباكستان وهذا يؤكد على حرص الدولة المصرية على تعزيز حقوق الإنسان بدعم الامن والاستقرار حتى تتمكن من بناء دولة حديثة وذلك فى رد قوى.وواضح



وأضاف مساعد رئيس الحزب، أن الرئيس السيسي أكد على موقف مصر كان واضحًا في الوقوف بحزم وشدة وإدانة لأي عمل إرهابي في أي مكان ولا يمكن تبريره مهما كان ومن حق الإنسان أن يعتنق ما يعتنق ويرفض ما يرفض، ولكن دون أن ينتهك القيم الدينية، لأن القيم الدينية أعلى من القيم الإنسانية، حيث إن القيم الإنسانية من صنع الأفراد، أما القيم الدينية فهي مقدسة وفوق كل المعاني وهذه الكلمة كانت قوية وواضحة ولم يتطرق اليها احد فى الدول العربية والاسلامية من قبل لكن الرئيس السيسى قالها من.قلب العاصمة الفرنسية باريس وأمام العالم كله وذلك بحرفية وذكاء شديد



وأشاد الغباشى بوقفات الجاليات المصرية بأوروبا، وخاصة الجالية المصرية بفرنسا ضمن مراسم الاستقبال الشعبى المبهر دعما.وتأييدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي

