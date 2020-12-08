رئيس مدينة سفاجا والعفيفي يناقشان استخدام مياه الصرف المعالج في زراعة الجرجوبا والجاتروفا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد طه
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عقدت الدكتورة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، إجتماع تنسيقي مع اللواء حسن العفيفي، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التنموية والاستراتيجية لمناقشة استغلال مياه الصرف المعالج في زراعة نبات الجوجوبا والجاتروفا.

ناقشت رئيس المدينة، كيفية استخدام المياه الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسفاجا في زراعة نبات الجرجوبا والجاتروف لانتاح للوقود الحيوي.

أكدت المغربي، أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه الناتجة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وكذلك الاستفادة من مياه الصرف المعالج في الزراعات الشجرية.

تم أيضًا استعراض خطة الاستفادة من الاراضى المخصصة للغابة الشجرية بقرية ام الحويطات، وكذا التوسع فى المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك.
رئيس مدينة سفاجا والعفيفي يناقشان استخدام مياه الصرف المعالج في زراعة الجرجوبا والجاتروفا
رئيس مدينة سفاجا والعفيفي يناقشان استخدام مياه الصرف المعالج في زراعة الجرجوبا والجاتروفا
رئيس مدينة سفاجا والعفيفي يناقشان استخدام مياه الصرف المعالج في زراعة الجرجوبا والجاتروفا
رئيس مدينة سفاجا والعفيفي يناقشان استخدام مياه الصرف المعالج في زراعة الجرجوبا والجاتروفا

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