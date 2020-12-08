فحص طبي لـ "نجم الأهلي" قبل التدريبات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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خضع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  لفحص طبي قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم، الثلاثاء، في بداية التحضير للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة مصر المقاصة مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخضع «الشحات» لفحص طبي قبل انطلاق المران واكتفى بـ«جلسة جيم» تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

 

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