خالد الهيل يطلب بإغلاق قناة "الجزيرة" ويعتبرها منبر استخباراتي قطري

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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توعد المعارض القطري البارز خالد الهيل، اليوم، بفضح قناة الجزيرة القطرية، مؤكدًا أنها منبر استخباراتي تسبب في إهدار دماء الشعوب العربية، مُطالبًا بإغلاقها.

 

وقال في تغريدة عبر "تويتر" ": "سأنشر بقية الحفلة غدًا.. قناة الجزيرة منبر استخباراتي قطري لعين تسبب في إهدار دماء الشعوب العربية ولا يثق المتابع الخليجي بما تنشر ولكن نقول العيار اللي مايصيب يدوش".

 

وأضاف: "إغلاق هذه القناة مطلب وسننشر كمية من التسريبات والوثائق والمستندات تباعا لتعرية نظام قطر شدوا حزامكم وما خفي أعظم".

 

وكان المعارض القطري البارز خالد الهيل، نشر تسريبًا كشف تحكم النظام القطري في رسم سياسات قناة الجزيرة.

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