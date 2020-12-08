مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يحظى كيران تريبير ظهير فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، باهتمام أحد عمالقة أندية الدوري الإنجليزي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك وفقا لما كشفته تقارير صحفية، والتي أوضحت أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع تريبير منذ فترة طويلة، من أجل إحداث التنافس مع آرون وان بيساكا في مركز الظهير الأيمن.

يشار إلى أن عقد تريبير صاحب الـ30 عامًا، مع أتليتكو مدريد، يتبقى به 18 شهرًا، ويتابع مسؤولو اليونايتد وضعه مع فريقه الإسباني تمهيدًا لضمه في الصيف المقبل، نظرا لأهمية اللاعب، والدور الذي لعبه مع المدرب دييجو سيميوني، منذ انتقاله للروخي بلانكوس قادمًا من توتنهام في عام 2019 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى مانشستر إلى ضم كيران تريبير، من أجل تقليل الضغوطات على وان بيساكا الذي شارك في 9 مباريات في البريميرليج، وشارك في كل مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأوضحت التقارير أن وان بيساكا نزعته الدفاعية قوية جدا، إلا أن تريبير يملك نزعة هجومية أفضل، يمكنها أن تقدم الإضافة للفريق الإنجليزي

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