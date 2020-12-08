أحمد حسن يشير إلى أزمة مرتقبة داخل الزمالك

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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حرص أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، التعليق على كثرة الأسماء المختارة في لجنة الكرة بنادي الزمالك، بناءاً على قرار اللجنة الثلاثية برئاسة المستشار محمد البكري.
 
وقال أحمد حسن عبر برنامجه المذع على أحدى المحطات الأذاعية: " بنتقد اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك بسبب العدد كبير جدا في لجنة الكرة وسوف يتسبب في أزمات وخلافات كبيرة".

وأضاف : الزمالك في مرحلة خطيرة، وسيكون هناك خلافات في وجهات النظر، و الدليل على ذلك  التراجع في  المفاوضات مع أحمد الشيخ.

وواصل : " من وجهة نظري كان يجب تعيين فقط الأسماء التي تمتلك رؤية أفضل وتستطيع أن تفيد الزمالك في هذا التوقيت الصعب، الوضع حاليا صعب والقصة ليست عدد الأشخاص الأهم مين هيعمل وينفذ ".

وأتم نجم المنتخب السابق حديثه : " وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي يجتمع مع مجلس الزمالك المؤقت، من أجل محاولة انقاذ الزمالك واستقراره ".

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