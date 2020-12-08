عمليات "تنسيقية شباب الأحزاب" ترصد بعض الملاحظات في ثاني أيام إعادة النواب

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رصدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلالها متابعيها في كافة المحافظات بعض الملاحظات في اليوم الثاني لجولة الإعادة للمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب 2020، حيث بدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمالها في تمام الساعة 9 صباحًا، مع بدء فتح اللجان الانتخابية، في جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.



وقد قام متابعوا التنسيقية البالغ عددهم 1400 باستمرار جولاتهم في اليوم الثاني للتصويت، منذ الصباح ومع فتح اللجان في ال13 محافظة التي تجرى بهم جولة الإعادة بهذه المرحلة.



وقد تلاحظ لدي متابعي التنسيقية انتظام سير العملية الانتخابية، وبداية اللجان الانتخابية في موعدها المحدد، مطبقةً قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، للحفاظ علي نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وكذلك تعليمات الهيئة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وقد أكد المتابعون أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، دون مخالفات تؤثر علي سير العملية الانتخابية أو نزاهتها.



وقد رصد المتابعون بعض المخالفات تمثلت معظمها في كسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان، لكنها لم تؤثر علي مسار التصويت أو حياد العملية الانتخابية ونزاهتها داخل اللجان.



كما أكد متابعوا التنسيقية أن معدلات التصويت في مختلف المحافظات كانت متوسطة في النصف الأول من اليوم الثاني، وقد ارتفعت عن مثيلتها في نفس الوقت من اليوم الأول، ومن المتوقع أن تتزايد نسبة التصويت في النصف الثاني من اليوم كما حدث في اليوم الأول لهذه الجولة، حيث ارتفعت معدلات التصويت بالأمس بعد فترة الراحة ومنتصف اليوم.



ونعرض فيما يلي أمثلة لبعض اللجان التي زارها متابعوا التنسيقية:



محافظة القاهرة:

اسم الدائرة: البساتين

اسم المدرسة: مصطفي كامل

رقم اللجنة الفرعية:18



بدأت اللجنة أعمالها الساعه 9 صباحًا، مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.



اسم الدائرة: حلوان

اسم المدرسة: أسماء بنت ابي بكر

رقم اللجنة الفرعية: 55-56



بدأت اللجنة أعمالها الساعه 9 صباحًا، مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات من الإجراءات الاحترازية، مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.



اسم الدائرة: دار السلام

اسم المدرسة: محمد نجيب



بدأت اللجنة أعمالها الساعه 9 صباحًا، شهدت اللجنة إقبال متوسط من الناخبين، مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية، ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.



محافظة كفر الشيخ.

اسم المدرسة: الشهيد النقيب أحمد محمد السيد حجازي

رقم اللجنة الفرعية: 49-50-51



بدأت اللجنة أعمالها الساعه 9 صباحًا، وشهدت إقبالًا متوسطًا في الساعات الأولي، مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية، مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة، ولا يوجد مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية داخل اللجنة، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.



اسم الدائرة: دسوق

اسم المدرسة: محلة ابو علي الابتدائية

رقم اللجنة الفرعية: 20

بدأت اللجنة أعمالها الساعه 9 صباحًا، ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.



محافظة الدقهلية.

اسم الدائرة: بلقاس.

اسم المدرسة: جمصة للتعليم الأساسي

بدأت اللجنة أعمالها الساعه 9 صباحًا، مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية، ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.



اسم الدائرة: منية النصر - ميت سلسيل -الجمالية.

اسم المدرسة: الشهيد محمد خالد شحاتة الثانوية



بدأت اللجنة أعمالها الساعه 9 صباحًا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.



وتتابع غرفة عمليات التنسيقية بمنيا القمح جولة الاعادة التي يخوضها مرشح التنسيقية حسن ضوة، وقد أكدت الغرفة بأن انتخابات منيا القمح ومشتول السوق تسير على صفيح ساخن، حيث بدأ اليوم اليوم الثاني بإقبال متوسط، وهناك توقعات بإقبال كثيف بعد الاستراحة، وأضاف متابعونا أن التربيطات العائلية تسيطر على سير اللجان الانتخابية مع إقبال شبابي متوقع بعد الاستراحة لدعم المرشحين في جولة الإعادة.



كما تسير المنافسة الانتخابية دون خرق للقانون، وهناك التزام من مندوبي المرشحين والتزام تام من مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حسن ضوة بالقانون واحترام لإرادة الناخبين.



وتستمر غرفة العمليات في متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم، وتصدر بيانات أخرى لاحقًا.



