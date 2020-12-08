ندوة لطلاب التربية الرياضية ببنها حول الاجراءات الحكومية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أكد الدكتور اسامة صلاح فؤاد عميد كلية التربية الرياضية ببنها ان الحكومة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي والتي ساهمت في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبينما كانت الحكومة تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتضرب دول العالم كله، مسببة مشكلة صحية في البداية، تلاها تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية.

وطمأن رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام بالقليوبية في كلمته خلال الندوة التي نظمها مركز اعلام بنها بكلية التربية الرياضية اليوم الثلاثاء - الطلاب على الوضع الراهن فيما يتعلق بمحدودية إنتشار الفيروس، وطرق الوقاية المستحدثة منه، مشددًا على عدم ترديد الشائعات فيما يتعلق بإنتشار الفيروس، وتطبيق القانون بحسم لكل من يرتكب عملًا من شأنه إثارة الرعب والذعر في نفوس الطلاب دون دليل أو برهان، مناشداُ الطلاب بضرورة نقل التوعية والإستفادة من فعاليات الندوة لأصدقائهم وذويهم داخل وخارج أسوار الجامعة.


وقال الدكتور نصيف العفيفى وكيل وزارة الصحة وعضو مجلس الشيوخ ان الدولة لم تكلف مريض واحد مصاب بفيروس كورونا اى مليم ويتم العلاج في مستشفيات العزل او اى مستشفى اخر بالمجان مضيفا ان الاجراءات الصحية والتجهيزات الطبية التى اتخذتها الدولة المصرية لاقت استحسانا كبيرا من المنظمات الدولية جعلتها تضع مصر من اولى الدولى في العالم تعاملت باقتدار مع فيروس كورونا.


أضاف الدكتور خالد صيام وكيل كلية التربية الرياضية لشئون البيئة أن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بمنهج يعتمد على كيفية الحفاظ على صحة المواطن والاقتصاد المصرى عبر تشكيل لجنة وزارية لإدارة الأزمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية حرصت منذ البداية أن يكون المواطن المصري شريك لها فى إدارة الأزمة من خلال إعلان الحقائق حول الاصابات والوفيات بشكل يومى.

شارك في الندوة منى الحديدى مدير مركز اعلام بنها وفريق عمل من الاعلاميات ضم سماح سيد احمد ومى شوقى وامل قنصوه ونهلة صالح وطلاب مختلف الفرق من طلاب كلية التربية الرياضية.
ندوة لطلاب التربية الرياضية ببنها حول الاجراءات الحكومية لمواجهة كورونا
ندوة لطلاب التربية الرياضية ببنها حول الاجراءات الحكومية لمواجهة كورونا
ندوة لطلاب التربية الرياضية ببنها حول الاجراءات الحكومية لمواجهة كورونا
ندوة لطلاب التربية الرياضية ببنها حول الاجراءات الحكومية لمواجهة كورونا
ندوة لطلاب التربية الرياضية ببنها حول الاجراءات الحكومية لمواجهة كورونا
ندوة لطلاب التربية الرياضية ببنها حول الاجراءات الحكومية لمواجهة كورونا

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