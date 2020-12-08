جلسة في الجيم لـ"ثنائي الأهلي" على هامش تدريبات الفريق

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اكتفى طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم، الثلاثاء على ملعب التتش.

وكان طاهر قد تعرض لإصابة في الرأس استلزمت إجراء خياطة ٣ غرز، خلال مشاركته أمام طلائع الجيش في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق والتي استمرت لمدة يومين، عقب الفوز على الطلائع والتتويج ببطولة كأس مصر.

وفي سياق متصل، أدي مروان محسن «جلسة في الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي أقيم عصر اليوم؛ الثلاثاء على ملعب التتش.

واكتفى مروان محسن بـ«جلسة جيم» وفقا للبرنامج الفني الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي؛ بسبب ضغط المباريات.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين استمرت ما يقرب من خمس عشرة دقيقة داخل ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عقب التتويج ببطولة كأس مصر يوم السبت الماضي، والعودة للتدريبات بداية من عصر اليوم.

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