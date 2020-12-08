موسيماني يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الأهلي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم  الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في الدوري الممتاز.

وطالب موسيماني اللاعبين بإغلاق ملف المرحلة الماضية والتركيز في التحديات المقبلة التي تشهد العديد من المباريات؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

واستأنف الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة التي تقام يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.



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