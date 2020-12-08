عاجل.. رئيس وزراء فرنسا يؤكد حرص بلاده على زيادة استثماراتها في مصر

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث مع رئيس وزراء فرنسا العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.



وأشاد الرئيس السيسي، بعلاقات الصداقة المصرية الفرنسية الممتدة.



وأكد رئيس وزراء فرنسا، حرص حكومة بلاده على زيادة استثماراتها في مصر لدعم جهود التنمية بها في كافة المجالات.