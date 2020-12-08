البيئة تشن حملات تفتيشية على منشآت تعمل بتدوير المخلفات المتنوعة

Advertisements

قامت الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية وقسم شرطة بلبيس والرقابة على التموين التابعة لوزارة التموين بالشرقية بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على المنشآت التى تعمل بمجالات تدوير المخلفات سواء كانت مخلفات صلبة أو خطرة بمحافظة الشرقية.



جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة وأهمية جاهزية وزارة البيئة لمجابهة كافة اشكال التلوث منعا لانتشار وباء كورونا



وقد قامت فرق التفتيش بإجراء تفتيش موسع على عدد من المنشآت حيث تبين قيامهم بالعمل فى مجالات فرز المخلفات بمختلف أنواعها من مخلفات خطرة وصلبة وأخرى تعمل فى مجالات إنتاج وتعبئة المنظفات ومنتجات التعقيم والمطهرات والمبيدات الحشرية وغيرها من منتجات أخرى.



وقد وجهت وزيرة البيئة بسرعة إتخاذ إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت التي تم رصد عدة مخالفات بها، كما تم غلق المنشآت المخالفة من خلال مباحث شرطة البيئة والمسطحات.