في مستشفي السنبلاوين.. تركيب وصلة وريدية شريانية لمريض يعاني من فشل كلوي

Advertisements



اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام بإنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 57 عاما يعاني من فشل كلوي حيث تمكن الفريق الطبي من التدخل السريع وتم تركيب وصلة وريدية شريانية للمريض بنجاح.



وفي هذا السياق، أوضح بأن الذين يحتاجون لهذه التقنية هم مرضى الفشل الكلوي الذين انتهت بهم السبل لغسيل الكلى بالطرق العادية؛ وذلك عن طريق وضع الوصلة في الوريد باليد والذراع، وكذلك المرضى الذين يتلقون الغسيل عن طريق القسطرة.



كما تقدم بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي المكون من الدكتور حسام رشدى أستاذ دكتور جراحة الأوعية الدمويه بجامعة المنصورة، الدكتور تامر سعيد اخصائى الجراحة ومدير العمليات، الدكتور محمد أشرف اخصائى التخدير



ومن التمريض مس سميحة أحمد عوض الله، مس رنا محمد حلمى، والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.