تدريبات تأهيلية لثنائي الزمالك على هامش مران الفريق

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام.

ويؤدي محمد أوناجم ومحمد أشرف "روقا" ثنائي الفريق ، تدريبات علاجية وتأهيلية، بجيمانيزيوم النادي، جاء ذلك وفقا لبرنامج موضوع للثنائي بسبب الإصابات التي يعانيان منها، استعدادا للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة .

كما حرص الجهاز الفني بقيادة  باتشيكو على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران بحضور عبد الحليم علي مدير الكرة، حيث تحدث باتشيكو مع اللاعبين في البداية عن الاستعدادات  للفترة المقبلة المهمه، مؤكدا لهم ضرورة التركيز وبقوة من أجل أن تكون البداية قوية ، وعدم الانشغال بأي أمر إلا العمل بجديه  كما هو معتاد، وأنه علي ثقة في الجميع .

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول على الموافقات الأمنية.

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