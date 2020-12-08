أندية الدوري الإنجليزي تترقب نجم يوفنتوس

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن ديبالا مرتبط مع يوفنتوس بعقد حتى صيف 2022 لكنه مفاوضات التجديد توقفت بين الطرفين.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ديبالا مستعد الآن للرحيل عن يوفنتوس بعد أن رفض هذا الأمر في صيف 2019 على الرغم من موافقة النادي الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ديبالا كان قد رفض في صيف 2019 الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام وتمسك باستكمال عقده مع السيدة العجوز.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ممثلي ديبالا عرضوا خدماته على الستة الكبار في الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أندية البريميرليج لا تنوي التحرك للتعاقد مع ديبالا إلا إذا أعلن النجم الأرجنتيني بنفسه نيته الرحيل.
  

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