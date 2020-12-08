محافظ بورسعيد يستقبل رئيس اتحاد الغرف التجارية لمناقشة تسهيلات جديدة للمستثمرين

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  بمكتبه اليوم الثلاثاء  المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة سبل دعم المناطق الصناعية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء المشروعات الاستثمارية والتطور الذي شهدته المحافظة مؤخرا مشيرا إلي مشروعات استثمارية كبيرة بالمحافظة منها ما يتعلق بمزارع الأسماك والأدوات الكهربائية مثل اللمبات الليد وفي قطاع السيارات والاهتمام بالعناصر الشبابية فضلا عن تطوير العديد من المناطق في الفترة الأخيرة. 

ورحب المحافظ بزيارة رئيس اتحاد الغرف التجارية مؤكدا أنها داعمة للصناعة والتجارة والاستثمار في المحافظة.
 
وأكد أن الدولة تسعى إلي دعم المستثمرين للتوسع في استثماراتهم وضخ استثمارات جديدة مشيرا إلي الدور الفعال التي تقوم به محافظة بور سعيد  تجاه المستثمرين لتهيئة مناخ الاستثمار لهم والسعي إلي تذليل المعوقات التي تواجهم.

وتابع المحافظ أن العمل علي قدما وساق بالمحافظة لتسهيل الإجراءات امام كافة المستثمرين خاصة الجادين لأنه في النهاية نتطلع لتحقيق مصلحة مصر ودعم اقتصادها القومي لافتا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا مع كافة الأطراف المعنية من أجهزة بالمحافظة والمستثمرين من أجل التنسيق لتذليل العقبات بالمناطق الصناعية لدعم الاقتصادة القومي.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بلقاء المحافظ والتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لدعم الصناعة والتجارة والاستثمار في محافظة بورسعيد ومناقشة المعوقات التي تواجه المستثمرين   من أجل التوسع في استثماراتهم وجذب استثمارات جديدة.

ونوه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن محافظة بور سعيد  تتضمن مناطق صناعية مهمة وداعمة للاقتصاد القومي ولذلك هناك تعاون كبير بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاستثمار ليس في محافظة بور سعيد فقط  بل كافة المحافظات.

وشدد "العربي" علي  إن لقاء المحافظ  مثمرًا وسيستفيد المستثمرين في القطاعات المختلفة خاصة الاستجابة الكبيرة من محافظ بورسعيد وتعاونه الواضح  في تقديم خدمات ملموسة للمستثمرين بالمحافظة ولديه رغبة كبيرة وحماس في تنمية وتطوير الاستثمارات بها وهو ما سيتم زيادة ج٠ التعاون لتحقيقة في المرحلة القادمة.

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