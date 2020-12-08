صبحي يكرم وكيل وزارة الشباب بالدقهلية في ختام مهرجان التوعية بقضايا السكان

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وذلك في ختام فاعليات مهرجان الفنون المجتمعية للتوعية بالقضايا السكانية والذي شاركت فيه مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية وقد اختتم اعماله اليوم بالقاهرة.

وقد سلم وزير الشباب والرياضة مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " درع نواة" تكريما وتقديرا لجهود مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في مهرجان الفنون المجتمعية للتوعية بقضايا السكان.

وقد اوضح وكيل وزارة الشباب بالدقهلية ان محافظة الدقهلية شاركت في هذا المهرجان من خلال مديرية الشباب والرياضة بتنفيذ ندوات التوعية للمرأة والفتاة بالقضايا المجتمعية المتعلقة بحياة الفتاة والمرأة ودعمهما والحفاظ عليهن وذلك من خلال 10 اندية سكانية ملحقة بمراكز الشباب في عدد من مراكز الشباب بنطاق المحافظة.

وفي ذات السياق قدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التهنئة لمدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وللعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة،على جهودهم المتميزة التي ساهمت في حصول المديرية بالدقهلية على هذا الدرع المتميز، مؤكدا علي ضرورة بذل المزيد من الجهود في كافة مجالات العمل الشبابي والرياضي لابناء محافظة الدقهلية والعمل الجاد من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب من خلال المنشآت والاندية ومراكز الشباب بنطاق المحافظة.

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنه

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

عاجل.. مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعى

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يومين

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على معلق مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- غياب نجم الأهلي عن مواجهة المقاصة في انطلاقة الدوري

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقرر إيقاف 13 موظف "أتباع مرتضى منصور"

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري من زيدان قبل مواجهة مونشنجلادباخ المصيرية

منذ ربع ساعة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد حسن يشير إلى أزمة مرتقبة داخل الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:43 م

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنه

الضرائب: عدم إصدار فاتورة البيع يعد جريمة عقوبتها السجن

04:14 م

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

11:57 ص

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

01:03 م

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

01:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر