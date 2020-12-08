صبحي يكرم وكيل وزارة الشباب بالدقهلية في ختام مهرجان التوعية بقضايا السكان

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كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وذلك في ختام فاعليات مهرجان الفنون المجتمعية للتوعية بالقضايا السكانية والذي شاركت فيه مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية وقد اختتم اعماله اليوم بالقاهرة.



وقد سلم وزير الشباب والرياضة مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " درع نواة" تكريما وتقديرا لجهود مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في مهرجان الفنون المجتمعية للتوعية بقضايا السكان.



وقد اوضح وكيل وزارة الشباب بالدقهلية ان محافظة الدقهلية شاركت في هذا المهرجان من خلال مديرية الشباب والرياضة بتنفيذ ندوات التوعية للمرأة والفتاة بالقضايا المجتمعية المتعلقة بحياة الفتاة والمرأة ودعمهما والحفاظ عليهن وذلك من خلال 10 اندية سكانية ملحقة بمراكز الشباب في عدد من مراكز الشباب بنطاق المحافظة.



وفي ذات السياق قدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التهنئة لمدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وللعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة،على جهودهم المتميزة التي ساهمت في حصول المديرية بالدقهلية على هذا الدرع المتميز، مؤكدا علي ضرورة بذل المزيد من الجهود في كافة مجالات العمل الشبابي والرياضي لابناء محافظة الدقهلية والعمل الجاد من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب من خلال المنشآت والاندية ومراكز الشباب بنطاق المحافظة.

