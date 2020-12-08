البريد و"جوميا" يوقعان بروتوكول تعاون في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الالكترونية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
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وقع اليوم البريد المصري وشركة جوميا بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز حجم تدفقات التجارة الإلكترونية وتعظيم حجم سوق التجارة الإلكترونية في مصر. 

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن الاتفاق يهدف إلي التغلب علي عوائق زيادة معدلات سوق التجارة الإلكترونية في مصر.

 مشيراً إلي أن البروتوكول يحقق منفعة مشتركة ويتيح لشركة جوميا الاستفادة من الإمكانيات الهائلة والثقة الجماهيرية التي يمتلكها البريد المصري وذلك عبر تقديم عدد من الخدمات اللوجيستية عبر فروعه المنتشرة فى كافة أرجاء الجمهورية ، مما يقلل تكاليف الشحن ويرفع ويُحسن مستوى الخدمة للحصول على ثقة العملاء وحصة عادلة من سوق التجارة الإلكترونية .

 وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصرى يشهد تطور غير مسبوق على كافة الأصعدة يشمل تحديث وتطوير الخدمات اللوجستية ، واسطول النقل، وخدمات التوزيع وذلك بالاعتماد على أحدث تقنيات المعالجة والحلول الذكية لتقديم خدمات لوجيستية متميزة للعملاء وبأسعار تنافسية.

من جانبه قال هشام صفوت، الرئيس التنفيذى لشركة جوميا مصر، أن الشركة تسعي من خلال هذا البروتوكول إلي تقريب التجارة الإلكترونية من المستهلكين وجعل التسوق في متناول جميع المصريين عن طريق التعاون مع شبكة فروع البريد المصري التي تغطي كافة انحاء الجمهورية .مشيراً إلي أن الشركة تمتلك خبرة واسعة فى مجال خدمات التجارة الالكترونية مما يؤهلها لتقديم جميع الخدمات عبر البريد المصري بكل سهولة في كافة انحاء الجمهورية .

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