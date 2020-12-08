مران الزمالك.. جلسة بين الجهاز الفني واللاعبين بحضور عبد الحليم علي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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خاض لاعبو الفريق الكروي الأول ينادي الزمالك التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام.


وحرص الجهاز الفني على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران بحضور عبد الحليم علي مدير الكرة، حيث تحدث باتشيكو مع اللاعبين في البداية عن الاستعدادات  للفترة المقبلة المهمه ، مؤكدا لهم ضرورة التركيز وبقوة من اجل ان تكون البداية قوية ، وعدم الانشغال بأي أمر الا العمل بجديه  كما هو معتاد ، وأنه علي ثقة في الجميع .


وأشاد بالتزام الجميع،  وان الكل لدية الفرصة ، مشددا ان الفريق علي موعد انطلاق بطولتين هما الاهم ، الدوري العام ودوري الأبطال .


كما تحدث عبدالحليم علي مدير الكرة بشكل سريع مع اللاعبين  خلال الجلسة،  وأكد لهم ثقة الجميع فيهم ، مطالبهم بعدم الانشغال بأي أمر سوي الملعب وتقديم الافضل لاسعاد الجماهير ، وأنه سيتم توفير كافة المتطلبات لهم والمناخ المناسب  للنجاح .


ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول على الموافقات الأمنية.

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