وكيل تعليم الفيوم يشيد بانضباط العملية التعليمية بمدرسة عزة زيدان

Advertisements

تابع اليوم الثلاثاء، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عدد من مدارس الفيوم ومنها مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات – إدارة غرب الفيوم التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس.



تفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وحث الطلاب على ضرورة متابعة القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية، كما ناقش الطلاب علميًا للوقوف على المستوى العلمي.



أشاد وكيل الوزارة بانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وتفعيل مبادرة الصحة العامة، ونبه مشددًا على ضرورة التوعية الصحية المستمرة بالمدرسة، وكذلك أهمية الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الجميع من الأمراض المزمنة وأهمها فيروس كورونا المستجد، واستثمار معامل العلوم الموجودة بالمدرسة في التدريب العملي للطلاب.



كما قدم وكيل الوزارة رسالة شكر لإدارة المدرسة والسادة المعلمين الشرفاء، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

