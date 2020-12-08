وكيل تعليم الفيوم يشيد بانضباط العملية التعليمية بمدرسة عزة زيدان

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
تابع اليوم الثلاثاء، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عدد من مدارس الفيوم ومنها مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات – إدارة غرب الفيوم التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس.

تفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وحث الطلاب على ضرورة متابعة القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية، كما ناقش الطلاب علميًا للوقوف على المستوى العلمي.

أشاد وكيل الوزارة بانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وتفعيل مبادرة الصحة العامة، ونبه مشددًا على ضرورة التوعية الصحية المستمرة بالمدرسة، وكذلك أهمية الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الجميع من الأمراض المزمنة وأهمها فيروس كورونا المستجد، واستثمار معامل العلوم الموجودة بالمدرسة في التدريب العملي للطلاب.

كما قدم وكيل الوزارة رسالة شكر لإدارة المدرسة والسادة المعلمين الشرفاء، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

أخبار تهمك

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- غياب نجم الأهلي عن مواجهة المقاصة في انطلاقة الدوري

منذ ساعة الا ربع

ضربة جديدة لأحلام ريال مدريد ضد مونشنجلادباخ

منذ ساعتين

نادي القرن يداعب الأهلي من جديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقرر إيقاف 13 موظف "أتباع مرتضى منصور"

منذ ساعة الا ربع

تعرف على معلق مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنه

منذ ساعة و نصف

الزمالك يحسم صفقة نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 3 ساعات

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مصر تقدر جهود الكويت لتسوية الأزمة بين قطر ودول الرباعى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

رايولا: نجم ميلان أكثر تكاملا من ميسي ورونالدو

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:43 م

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنه

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

11:57 ص

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

01:03 م

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

01:09 م

عاجل- غياب نجم الأهلي عن مواجهة المقاصة في انطلاقة الدوري

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر