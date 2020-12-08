موظف ينتحر بشنق نفسه بحجرة نومه بشبين القناطر

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أقدم موظف بالمعاش، على الانتحار، بشنق نفسه في سقف حجرة نومه بمنزله في شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقى المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شبين، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة موظف بالمعاش.



جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المتوفي يدعى "محمد.ا.م" 62 سنة، موظف بالمعاش، وأنه من محافظة الدقهلية، ويقيم بمفرده بمنطقة عرب جهينة مركز شبين القناطر، وأن الأهالي عثروا عليه معلقا من الرقبة في سقف حجرة بمنزله، ونقلوه إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.